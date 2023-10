Le parole dell’ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi contro Massimo Moratti e la sua gestione dell’Inter nei suoi anni

Ai microfoni di Wolf Hungry For Life, Luciano Moggi ha parlato così della gestione dell’Inter da parte di Luciano Moggi.

«Ho sempre cercato di avere dei collaboratori giusti, in gamba e pochissimi allenatori. Per esempio l’Inter di Moratti in 25 anni ha avuto 25 allenatori, la mia Juve solo 3: Capello, Lippi e Ancelotti. Quando cambi troppo le cose sono due: o sbagli tu o ti consiglia male chi sta con te. Io non ho mai avuto questi problemi».

