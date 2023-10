Le parole di Giorgio Chiellini, ex difensore della Nazionale, sul giocatore attualmente in forza all’Inter Alessandro Bastoni

Giorgio Chiellini ha parlato della Nazionale, in particolar modo del difensore dell’Inter Alessandro Bastoni a Planetwin365.news.

«L’Italia disputerà il Mondiale 2026 e agli Europei 2028 arriverà con una grande maturità. Bastoni è uno dei centrali più forti in circolazione e per me è tra i primi al mondo. È un giocatore su cui l’Italia potrà contare per tanti anni, deve solo continuare a lavorare e aver voglia di migliorarsi».

