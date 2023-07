Michele Criscitiello è tornato a parlare di Romelu Lukaku e del suo strappo con l’Inter dopo le vicende delle ultime settimane

Nell’editoriale su Sportitalia che porta la sua firma, Michele Criscitiello dice la sua sul nome più chiacchierato di questa sessione di mercato: Romelu Lukaku, con un focus sull’Inter e i colpi messi a segno:

LE PAROLE- «Intanto l’Inter, almeno sulla carta, così come la Juventus, sembra più forte del Milan e bisognerà aspettare per capire se il Napoli campione d’Italia è ancora più avanti degli altri oppure è stato tutto resettato. Marotta e Ausilio hanno fatto una bella campagna acquisti, mirata ed intelligente. Manca ancora l’attaccante e sono arrivati lunghi sul portiere. Se, però, non sbagli il sostituto di Onana nessuno si strapperà i capelli se in questa fine di luglio mancano i portieri. Riportare Lukaku a Milano è stato un errore, prenderlo per la terza volta sarebbe da folli. Il belga lancia messaggi ma ormai la frittata è fatta. Lukaku con l’Inter ha chiuso e i tifosi farebbero meglio a scandalizzarsi per il comportamento di Lukaku che li aveva già traditi, piuttosto che di Cuadrado che da “nemico in campo” ha sempre difeso i suoi colori pur mancando di rispetto, a volte, all’avversario. Il calcio è strano. I tifosi lo sono di più».

L’articolo Criscitiello sull’Inter: «Grande errore riprendere Lukaku» proviene da Inter News 24.

