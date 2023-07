Nonostante la difficile situazione politica e sociale, l’Inter Campus Gerusalemme continua ad offrire ai bambini magia e spensieratezza

Come riporta il sito ufficiale nerazzurro, all’Inter Campus di Gerusalemme si continua a giocare, insegnando ai bambini non solo la bellezza del calcio, ma anche la gioia dello stare insieme e supportarsi a vicenda.

INTER CAMPUS GERUSALEMME– Ad Abu Tor, si gioca, per divertirsi, per stare insieme, perché il desiderio e l’energia che ciascun bambino porta in campo nasce dalla forza e dalla voglia di misurarsi, scoprirsi e soprattutto fare squadra, amicizia! Bambini-israeliani e bambini arabo israeliani corrono veloci in campo, tirano, passano quel pallone che riassume il simbolo, insieme alle maglie nerazzurre che indossano, di fare parte di una squadra italiana e internazionale che gioca a sua volta con le squadre più forti del mondo.

Qua il calcio ha davvero quella forza magica di annullare le divisioni, di allentare le diversità, di avvicinare le diversità e di lasciare che un pallone parli una lingua universale che ha il potere di avvicinare i bambini, smussare gli angoli, lasciando al gioco quella straordinaria sana capacità di unire.

