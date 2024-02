Michele Criscitiello, per Sportitalia.com, ha così parlato dell’attuale situazione della Juventus.

LE PAROLE – «La Juve oggi gioca con tanti calciatori che non giocherebbero mai in una Juventus normale a vincere. Allegri si adatta e lo fa anche bene, poi certo questo crollo improvviso non è giustificato ma c’era da aspettarselo che non sarebbe arrivata fino in fondo. Mantenere un posto tra le prime 4 è comunque l’obiettivo stagionale e ci siamo. L’Inter passeggia su questa serie A senza rivali. Oggi tutti scaricano, giustamente, le colpe su Allegri ma forse va fatto un passo indietro. Con chi gioca Allegri? Ha una squadra inferiore, nei valori, almeno a Napoli, Milan e Roma. L’Inter non la inserisco neanche. Ha fatto le nozze con i fichi secchi, acerbi e da buttare e la proprietà investe sul migliore Direttore Sportivo in circolazione ma poi non gli dà 2 euro di budget per fare mezzo acquisto».

