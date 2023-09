Criscitiello: «Tifosi Juve non criticano più Allegri perché abituati ai suoi disastri. Sullo scudetto dice cose senza logica». Così il giornalista sul tecnico

Michele Criscitiello, nel suo editoriale per sportitalia.com, commenta così la situazione in casa Juventus, soffermandosi in particolare su Massimiliano Allegri.

Le sue parole: «Resto della mia idea: se non arriviamo a metà ottobre non si posso dare giudizi e serve tanto equilibrio. Quando parte una nuova stagione ci vuole sempre tempo prima di capire che direzione prenderà la stagione. Ovviamente, di domenica in domenica, bisogna giudicare e non possiamo aspettare un mesetto per esprimere le prime opinioni. Il primo dato di fatto è che Allegri sbaglia tutte le partenze. Ultimamente anche gli arrivi e la fase di crociera ma questo è un altro punto. La Juventus non può non lottare per lo scudetto se non gioca neanche le coppe. Quello che dice Allegri è fuori da ogni logica. Se sei la Juventus devi sempre giocare per vincere lo scudetto, poi lo vince un’altra squadra ci sta ma partire per rientrare solo tra le prime 4 quando sei senza punti di penalizzazione vuol dire che hai perso il dna vincente. Con il Sassuolo abbiamo rivisto la Juventus peggiore e Allegri ormai ha talmente stufato che i tifosi neanche lo criticano più. Cosa ancora più grave. Hanno fatto l’abitudine ai disastri della Juventus ma fasciarsi la testa a fine settembre non è consentito. L’arrivo di Giuntoli ha portato poco o nulla. Finora non ha inciso sul mercato e neanche nella gestione del campo. La Juve si riprenderà, anche perché fare peggio diventa difficile».

