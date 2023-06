Criscitiello tuona: «Social e siti di basso livello ci attribuiscono fake news. Mai detto questo su Allegri». Il messaggio del giornalista

Michele Cristiello tuona su Twitter smentendo alcune notizie sulla Juventus erroneamente attribuitegli nelle ultime ore.

SOCIAL E SITI DI BASSO LIVELLO LANCIANO FAKE NEWS. NON ABBIAMO MAI PARLATO DI ALLEGRI ED EVENTUALI DIMISSIONI. ALLE 23 NON ABBIAMO NULLA DA DIRE. Quindi se volete seguiteci, se avete da fare fate. Non abbiamo news Juve al momento. @tvdellosport @AlfredoPedulla — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) June 8, 2023

