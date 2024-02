Giuseppe Galderisi ha parlato in esclusiva a JuventusNews24.com. Le sue dichiarazioni sul momento dei bianconeri.

GALDERISI – «Io faccio il tecnico e commento con le giuste proporzioni, perchè Allegri è uno dei più vincenti. La mia è una riflessione. L’allenatore ha sempre sotto controllo i giocatori e la situazione, ha più tempo per lavorare, ma è anche vero che le critiche arrivano quando una squadra è poco convinta di quello che fa. Ho visto una Juve pericolosa fino a un certo punto ora che ha avuto queste tre gare. Allegri deve avere le capacità per non perdere la strada maestra, poi dopo, come tutti, noi allenatori cerchiamo di trovare l’obiettivo da trasmettere all’ambiente, che in questo caso è arrivare in Champions. Per esperienza ti dico che si guarda sempre alla squadra davanti».

