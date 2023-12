Crisi Napoli, possibile giro di vite per molti calciatori: ecco chi potrebbe lasciare il club nelle prossime sessioni di mercato

La brutta sconfitta di Coppa Italia contro il Frosinone ha fatto finire in modo brusco il momento di luna di miele tra Mazzarri e la squadra. Dopo la sconfitta, che esclude di fatto il Napoli dal secondo obiettivo stagionale e con il primo posto distante 14 turni, in casa dei Campioni d’Italia vengono al pettine alcune situazioni all’interno della squadra.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i calciatori che potrebbero lasciare sono almeno cinque, escluso Zielinski il cui rinnovo rimane in alto mare. Il primo nome è quello di Elmas, mittente del messaggio del tecnico: «dopo lo scudetto se qualcuno ha la faccia di andar via, io sono per farli andare via» dopo il Frosinone. Il macedone ha un accordo con il Lipsia, pronto a pagarlo 25 milioni. Gli altri che potrebbero lasciare sono: Simeone – se Osimhen rimane -, Gaetano, che piace a Lecce e Frosinone, Demme, il cui cartellino però è un ostacolo, e Zanoli, che interessa al Genoa.

