Cristante alla Rai: «La Juve non è più forte della Roma. 15 punti di distanza Vi spiego il motivo». Le parole del centrocampista della Roma

Bryan Cristante ha parlato a La Domenica Sportiva dopo Juve-Roma.

PALO – «Rimpianto per il palo? Assolutamente, quando si va in vantaggio le partite cambiano. Abbiamo fatto un’ottima partita per tutti e 90 i minuti, poi quell’episodio ci ha un po’ tagliato le gambe. Con loro è davvero dura recuperare perché sono bravissimi a chiudersi dietro».

QUARTO POSTO – «Ci manca un po’ continuità, ci è mancata soprattutto nella prima parte di stagione. Con qualche vittoria in più saremmo tra le prime quattro, fortunatamente la classifica è corta e abbiamo ancora le nostre possibilità Abbiamo due scontri diretti per rimetterci in corsa».

JUVE PIU’ FORTE DELLA ROMA? – «Per quello che si è visto stasera no, penso che siamo due ottime squadre che se la sono giocata alla pari, l’episodio ha fatto la differenza e se fossimo andati in vantaggio prima noi la partita magari sarebbe andata in modo diverso. 15 punti di differenza Come ho detto loro hanno avuto più continuità, anche se noi abbiamo fatto ottime prestazioni».

The post Cristante alla Rai: «La Juve non è più forte della Roma. 15 punti di distanza Vi spiego il motivo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG