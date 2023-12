Cristiano Ronaldo, 50 gol nel 2023: solo Haaland ha segnato quanto l’ex Juve. I numeri del portoghese sono ancora mostruosi

Col gol nel 5-2 all’Al Shabab, Cristiano Ronaldo ha realizzato il suo 50° gol nell’anno solare 2023.

Un risultato straordinario per l’attaccante portoghese che centra questa cifra per l’ottava volta in carriera. E, al termine dell’anno, potrebbe anche essere il giocatore con più gol all’attivo. Solo Haaland ha segnato quanto l’ex Juventus, Mbappé e Kane sono a 49.

