Cristiano Ronaldo parla del suo futuro dal ritiro con il Portogallo, mostra fastidio alle domande sul ritiro.

Cristiano Ronaldo si sa, ha un carattere estremamente particolare, durante il ritiro con il Portogallo parla in vista del match della finale dei playoff.

Risponde in modo nervoso alle domande sul suo futuro: “Comincio a vedere che molti di voi si fanno la stessa domanda. Sarò io a decidere del mio futuro, nessun altro. Se ho voglia di giocare ancora, se non ne ho più voglia… decido io, punto e basta. Ma per noi sarà la partita della vita”. Riferendosi alla sfida con la Macedonia del Nord.

Cristiano Ronaldo

Conclude così Cristiano Ronaldo: “Faccio un appello ai portoghesi – ha commentato l’ex bianconero – : apprezziamo la dimostrazione di sostegno incondizionato, quello che chiediamo è proprio questo. Mi piacerebbe che la gente continuasse a cantare l’inno nazionale anche dopo la fine della musica. La pressione c’è sempre, ma siamo tutti preparati, volevamo giocare questa finale. La Macedonia? E’ stata sorprendente, ma se sono arrivati sin qui è perché meritano di esserci. Però, non può esserci un Mondiale senza il Portogallo”.

