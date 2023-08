Cristiano Ronaldo, show in Arabia: tripletta dell’ex Juve con l’Al-Nassr nella vittoria per 5-0 contro l’Al Fateh – VIDEO

L’ex giocatore della Juventus, Cristiano Ronaldo ancora decisivo con l‘Al-Nassr nella gara di campionato contro l’Al Fateh terminata per 5-0. Tre gol per il campione portoghese che arriva a quota 63 triplette in carriera.

WHO ELSE???? THE GOAT AGAIN!!!!!!pic.twitter.com/N9vmtyhZ9Y — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) August 25, 2023

Cristiano Ronaldo taking the Hatrick ball home pic.twitter.com/H7CPZ9DI98 — CristianoXtra (@CristianoXtra_) August 25, 2023

Oltre alla tripletta di Ronaldo, anche la doppietta del neo acquisto Manè.

