Furini shock a Telelombardia: «Lukaku è un n…o». Il giornalista espulso dalla trasmissione, si espone il direttore Ravezzani

Il giornalista Luigi Furini, protagonista di un brutto episodio di razzismo: durante una trasmissione a Telelombardia, ha definito Lukaku «un negretto».

Immediata l’espulsione dalla trasimissione e la conseguente condanna dell’episodio da parte del direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, che si è così espresso: «Sulle parole a sfondo razzista non si scherza (indipendentemente dall’etimologia). Non accettiamo sbagli o fraintendimenti. E le scuse tardive non bastano. Spiace che sia incappato in un errore così grave un collega come Furini. Inevitabili provvedimenti immediati»

