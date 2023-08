L’ex giocatore Moscardelli su Lukaku: «Aiuterà la Roma, con Dybala vi dico che…». Ecco le sue parole

L’ex calciatore Davide Moscardelli ha parlato del possibile approdo di Romelu Lukaku alla Roma a TMW Radio. Queste le sue parole sull’ex obiettivo della Juve.

PAROLE – «Sono nato in Belgio. Ho fatto l’attaccante. Non vorrei essere di parte. Se arriva con la voglia giusta, che credo avrà dopo tutto quello che è successo, può formare una grande coppia con Dybala. Aiuterà la Roma a giocare un po’ meglio e farà una grandissima coppia con Dybala. Il gioco di Mourinho è quello lì. Non è bello, ma sarà più efficace con Lukaku».

