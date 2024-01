Cristiano Zanetti: «L’Inter col Napoli ha avuto un episodio a favore. Scudetto? La Juve è avvantaggiata…». L’analisi del doppio ex

Cristiano Zanetti, doppio ex di Inter e Juve, a Tag 24 ha fatto un’analisi sulle due squadre.

INTER E JUVE – «Quella a Riad è stata un’importante dimostrazione di forza, anche se la partita, fino a che le due squadre erano 11 contro 11, è stata piuttosto equilibrata. Chiaramente l’espulsione ha cambiato tutto e l’episodio è andato a favore dell’Inter. Ora questa squadra lotterà per lo scudetto, con un avversario sicuramente molto più forte del Napoli. Tra l’altro, la Juventus, è molto avvantaggiata dal fatto di non avere le coppe in questa stagione e può preparare ogni partita settimana per settimana».

The post Cristiano Zanetti: «L’Inter col Napoli ha avuto un episodio a favore. Scudetto? La Juve è avvantaggiata…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG