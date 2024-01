Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Giovedì 25 gennaio: notizie Serie A

Oggi in casa Juventus è stato lo Djalo-day. Il nuovo difensore si è presentato in conferenza stampa, ha fatto visita al Museum e ha incontrato per la prima volta i tifosi.

Intanto per Di Marzio il Manchester United avrebbe messo Bremer nel mirino per l’estate.

CONTINUA A LEGGERE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A SU CALCIONEWS24

The post Notizie Serie A LIVE: oggi è stato lo Djalo-day, Bremer nel mirino dello United appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG