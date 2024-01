Soulé rifiuta l’Al Ittihad: no all’offerta da 30 milioni alla Juve. Il talento argentino ha scelto di restare al Frosinone

La Juve avrebbe ricevuto un’offerta da 30 milioni per Soulé da parte dell‘Al Ittihad, ricco club arabo. E l’argentino ha detto di no perché vuole restare al Frosinone fino a fine stagione. A riferirlo è stato Gianluca Di Marzio a Calciomercato l’Originale su Sky Sport.

Per Soulé, in base a quanto aveva reso noto Cesar Luis Merlo via Twitter, era pronto un contratto pluriennale da 1 milione di dollari.

