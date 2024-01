Koopmeiners Juve, pronta l’offerta da 45 milioni: i bianconeri anticipano la concorrenza. La trattativa con l’Atalanta partirà a febbraio

La Juve partirà da un’offerta da 40 milioni più bonus (per arrivare a 45) per Koopmeiners. Ma l’Atalanta, a febbraio, con ogni probabilità ne chiederà almeno 50. Come spiegato da Di Marzio a Calciomercato l’Originale, dopo la fine del mercato di gennaio partiranno le trattative.

L’obiettivo della Juve è fare in fretta per anticipare la concorrenza che in primavera può diventare più agguerrita, cercando di bloccare quanto prima il giocatore.

