Le parole di Zlatko Dalic, Ct della Croazia, sugli orari delle partite della sua squadra al Mondiale 2022 in Qatar

Zlatko Dalic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Croazia e Canada.

LA POLEMICA – «Non è rispettoso che la Croazia giochi sempre alle 13. A quell’orario non giocano né l’Inghilterra, né la Francia, né la Spagna, né il Brasile. Non presterò attenzione ai commenti, ci prepareremo e saremo dignitosi, mostreremo uguale rispetto per il Canada e per i campioni del mondo della Francia».

