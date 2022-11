Le parole di Dalic sui litigi in casa Belgio, prossimi avversari della Croazia: «Non ci faremo ingannare, sono una ottima squadra»

Zlatko Dalic, commissario tecnico della Croazia, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Belgio, decisiva per il passaggio del turno a Qatar 2022. Di seguito le sue parole sui presunti litigi nello spogliatoio belga.

«Le liti? Non ci lasceremo ingannare da queste voci. Loro sono una grande squadra, con ottimi calciatori».

