La lista dei 34 convocati dalla Croazia: di questi solo 26 andranno al mondiale in Qatar: presenti 5 calciatori di Serie A

Il ct della Croazia, Dalic, ha reso pubbliche le preconvocazioni per i mondiali. Di questi 34, 26 andranno in Qatar per la coppa del Mondo. Cinque italiani tra i convocati del tecnico croato. Di seguito la lista completa.

PORTIERI: Livakovic (Dinamo Zagabria), Ivusic (Osijek), Grbic (Atletico Madrid), Kotarski (PAOK Salonicco), Labrovic (Rijeka).

DIFENSORI: Vida (AEK Atene), Lovren (Zenit S. Pietroburgo), Barisic (Glasgow Rangers), Caleta-Car (Southampton), Juranovic (Celtic), Gvardiol (RB Lipsia), Sosa (Stoccarda), Stanisic (Bayern Monaco), Pongracic (Lecce), Erlic (Sassuolo), Sutalo (Dinamo Zagabria).

CENTROCAMPISTI: Modric (Real Madrid), Kovacic (Chelsea), Brozovic (Inter), Pasalic (Atalanta), Vlasic (Torino), Ivanusec (Dinamo Zagabria), Majer (Rennes), Jakic (Eintracht), Sucic (RB Salisburgo), Misic (Dinamo Zagabria).

ATTACCANTI: Perisic (Tottenham), Kramaric (Hoffenheim), Brekalo (Wolfsburg), Petkovic (Dinamo Zagabria), Orsic (Dinamo Zagabria), Budimir (Osasuna), Livaja (Hajduk Spalato), Colak (Glasgow Rangers)

