Ieri sera il Milan ha pareggiato contro la Cremonese. Ecco le pagelle dei giornali all’arbitraggio di Rapuano:

per la Gazzetta dello Sport gara ben gestita dal direttore di gara, sempre lucido nei momenti che contano. Giusto far proseguire su tocco di mano di Messias su tiro di Castagnetti a fine primo tempo, braccia ben attaccate al corpo. Nel finale c’è un tocco di Bianchetti con la mano su cross di Diaz, ma è frutto di una carambola, con la palla che prima rimbalza sul piede del difensore della Cremonese e poi finisce sul braccio. Mentre nel finale Messias e Quagliata si tirano la maglia a vicenda, non c’è il rigore: tutte decisioni corrette. Per questo la rosea gli assegna 6,5 come voto.

