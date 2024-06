Il commissario tecnico della nazionale croata Zlatko Dalic ha commentato la sconfitta contro l’Albania e la prestazione di alcuni singoli.

Zlatko Dalic ha parlato dell’ex regista dell’Inter in conferenza stampa. “Marcelo è un gigante del calcio croato, dà sempre il massimo. Non parlavamo così dopo il Portogallo, allora era bravissimo”.

La spiegazione

Brozovic è stato sostituito in entrambe le gare sin qui disputate dai croati e più di qualcuno sostiene che la colpa sia dei ritmi bassi del campionato arabo; l’allenatore non la pensa così. “Adesso il fatto è che non funzioniamo come una squadra, quindi neanche lui è il migliore. Non abbiamo mai perso così tanti palloni facili a centrocampo, ma non dipende solo da Brozovic”.

Perisic Ivan

Il confronto

“La mia idea è che abbiamo il possesso palla attraverso i tre centrocampisti: forse Brozovic è quello messo peggio, ma la partita contro il Portogallo è stata buona, così come con la Spagna. Non possiamo parlare solo di un singolo. Brozovic ha fatto una buona stagione nel campionato saudita, Kanté è la prova che quel campionato non è privo di valori. È tornato nella nazionale francese ed è stato l’MVP. Questo è il risultato della prestazione di tutta la squadra”.

Sull’esterno

Ivan Perisic invece è una delle poche note liete pur essendo reduce da una rottura del legamento crociato, ecco le parole del commissario tecnico: “È pronto, si allena il più possibile, ma dopo nove mesi non è facile per lui. Dà tutto quello che può“.

