Il giornalista Maurizio Crosetti ha fatto una riflessione sulla nuova Juventus di Cristiano Giuntoli: le parole

Sulle colonne de La Repubblica, Maurizio Crosetti apre una parentesi tutta bianconera, soffermandosi sull’arrivo di Cristiano Giuntoli e sull’obiettivo prefissato:

LE PAROLE- La forma e forse la sostanza della Juve 2023/24 devono fare i conti con la necessità di sfoltire la rosa, tagliando esuberi che potranno far comodo ai conti finanziari. Questo è l’obiettivo di Cristiano Giuntoli, arrivato da Napoli per dare avvio alla stagione della possibile riscossa. Il dirigente che ha saputo trovare inattese pepite d’oro per i futuri campioni d’Italia, a Torino, per adesso, più che comprare deve pensare a vendere. Ma non ci sono dubbi che Giuntoli abbia già cominciato a cercare altri quadrifogli.

