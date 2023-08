L’ex portiere della Juventus Women Laura Giuliani ha rilasciato una dichiarazione sull’esito degli ultimi, deludenti mondiali azzurri

Attraverso i suoi profili social, l’ex portiere della Juventus Women Laura Giuliani, scavalcata dalla nerazzurra Francesca Durante tra i pali della Nazionale, ritorna sull’eliminazione dell’Italia ai Mondiali:

IL MESSAGGIO- Mi sono presa del tempo perché, conoscendomi, riuscirò difficilmente a metabolizzare l’esperienza di quest’ultimo mondiale. Quello che per me è sicuro e chiaro è che i pensieri dello spogliatoio sono sempre stati condivisi e supportati dal gruppo e che in questi, per tutte noi, la priorità è sempre quella maglia azzurra che abbiamo l’onore e l’onere di indossare.

Una maglia che lega e rappresenta noi e l’intero Paese, nei momenti di gioia e in quelli di sofferenza e per cui ci abbiamo sempre messo la faccia, prendendoci le nostre responsabilità per quello che riguardava la nostra parte. Questa maglia è per noi la responsabilità più grande e credo che oggi abbia bisogno di tutti noi, insieme, per fare in modo che torni a brillare come dovrebbe. Si parte adesso, nel momento più difficile, per costruire tutto il bello che verrà

