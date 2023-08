Alberico Evani, ex vice allenatore della Nazionale, ha parlato della Juventus, dello scambio Vlahovic-Lukaku e di Federico Chiesa

Raggiunto dai microfoni di TMW, Alberico Evani si esprime così sul mercato che la Juventus sta conducendo, con il possibile scambio Vlahovic-Lukaku in pole:

LE PAROLE- « Lukaku è un giocatore potente, di esperienza, potrebbe essere un giocatore importante. Garantisce forza e gol. Vlahovic è una scommessa persa No, non so le operazioni che fanno ma vedo che stanno cercando altre soluzioni. Magari restano entrambi. Vlahovic è giovane, gli va dato tempo di ambientarsi, crescere e sbagliare, ha le potenzialità per essere un attaccante importantissimo. Chiesa Spero che gli infortuni lo lascino in pace e che trovi la condizione migliore. Non era facile rientrare dopo quell’infortunio, adesso è nelle condizioni per poter esplodere definitivamente»

The post Evani: «Vlahovic scommessa persa No, magari rimane» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG