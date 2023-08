Gianluca Scamacca, uno dei protagonisti di questa sessione di mercato, ha rilasciato la sua prima dichiarazione all’Atalanta

E’ stato uno dei nomi più contesi quello di Gianluca Scamacca. Il giocatore ex West Ham, in questa sessione di mercato, è stato cercato da Juventus, Inter e Roma, ma alla fine l’Atalanta ha avuto la meglio.

Ecco le prime parole dell’attaccante nel club bergamasco:

LE PAROLE– «Ho scelto il posto più giusto da cui poter ripartire. Credo che fosse l’ambiente più ideale per me in questo momento. Il direttore e il tecnico mi hanno fatto capire che mi volevano tanto e che condividevano le mie stesse idee. L’allenatore mi ha detto che ho delle qualità nascoste che lui vede ed è questa è la cosa che mi ha colpito di più’».

The post Scamacca, le prime parole all’Atalanta: «Ho scelto il club giusto» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG