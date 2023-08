Cakciomercato Juve, concorrenza araba per arrivare all’attaccante: c’è già l’offerta per il giocatore. Ultime

L’Al-Hilal tenta Jonathan David, giovane attaccante del Lille accostato anche alla Juventus per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Il giocatore ha per il momento rifiutato l’offerta da 12 milioni di euro a stagione, ma i sauditi sono pronti a tornare alla carica. E non manca certamente la liquidità per provarci anche con i francesi, che chiedono 50 milioni di euro.

