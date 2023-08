Holm Juve, corsa finita per arrivare all’esterno svedese? Arriva la risposta del Sassuolo, altro club interessato, per lui

Il Sassuolo si ritira dalla corsa ad Emil Holm? A Sky Sport l’ad Giovanni Carnevali ha così parlato del possibile acquisto dell’obiettivo del calciomercato bianconero.

LE PAROLE – «E un’operazione complicata e difficile per un club come il nostro che fa molta attenzione all’aspetto economico. L’investimento deve essere giusto per le nostre casse».

