Arek Milik via dalla Juve? Per una certa cifra il polacco può anche lasciare il club bianconero. Lo chiedono in Italia

Come scrive Tuttosport, la Juventus nei giorni scorsi ha ricevuto una telefonata da parte di Tiago Pinto, gm della Roma, che aveva intenzione di informarsi sulla situazione di Arek Milik.

I giallorossi sono in cerca di una punta e da Torino, nonostante l’acquisto a titolo definitivo di qualche mese fa, non chiudono all’addio del polacco: per 15 milioni di euro l’affare si può fare. Capitolini, però, al momento freddi a queste cifre.

