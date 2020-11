Crotone-Lazio 0-2: Immobile e Correa stendono i calabresi

Lazio-Crotone 0-2. Sotto un vero e proprio nubifragio, la Lazio di Simone Inzaghi ottiene un’importante vittoria in casa del Crotone. Laddove la Juventus campione d’Italia non è riuscita ad andare oltre un pari, i capitolini si prendono tutta la posta prendendo le redini del gioco sin dai primi minuti. Evidente la differenza tecnica con la squadra allenata da Giovanni Stroppa, che al solito è stata molto volenterosa ma poco incisiva.

La partita si sblocca al 21’ del primo tempo con Ciro Immobile che batte Cordaz con un colpo di testa e conseguente esultanza polemica per via degli attacchi subiti in queste settimane di positività al Covid. Prima dell’intervallo è Marrone a salvare sulla linea di porta negando la gioia del raddoppio ai biancocelesti. Raddoppio che arriva comunque dopo 13 minuti della ripresa: lo mette a segno Correa, che ritrova il gol in dopo circa 4 mesi.

I tre punti conquistati oggi pomeriggio consentono alla Lazio di agganciare momentaneamente il 5° posto con 14 punti, attaccandosi al treno Champions. Immobile, 107 reti, raggiunge Beppe Signori al secondo posto dei marcatori biancocelesti più prolifici in Serie A. Il Crotone, invece, rimane ultimo in classifica con 2 soli punti in carniere dopo 8 partite giocate. La panchina di Stroppa si fa più che mai traballante.

Crotone-Lazio 0-2 | Tabellino

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Rispoli (45′ Pereira), Benali, Petriccione (67′ Dragus), Vulic (78′ Riviere), Reca; Messias, Simy. A disp.: Festa, Crespi, Cuomo, Djidji, Reca, Cigarini, Crociata, Molina, Rojas, Zanellato, Eduardo, Siligardi. All. Stroppa.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric (77′ Hoedt), Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo (45′ Akpa Akpro), Leiva, Luis Alberto, Fares (45′ Marusic); Correa (60′ Caicedo), Immobile (74′ Pereira). A disp.: Furlanetto, G. Pereira, Anderson, Armini, Cataldi, Muriqi. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Sacchi (sez. di Macerata)

MARCATORI: 21′ Immobile, 58′ Correa

AMMONITI: Rispoli, Marrone, Fares, Parolo, Cuomo, Leiva, Luis Alberto