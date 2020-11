Milan: anche il vice di Pioli positivo, in panchina va Bonera?

Il Milan si prepara alla sfida del San Paolo contro il Napoli, ma dopo la positività al Covid-19 di mister Stefano Pioli, arriva anche quella del suo vice Giacomo Murelli. Sarebbe dovuto essere proprio Murelli a sostituire Pioli domenica alle 20:45, ma i rossoneri dovranno trovare un altro tecnico da mandare in panchina, anche se sarà in collegamento costante con Pioli durante i 90 minuti del San Paolo. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da Milanello, la scelta dovrebbe ricadere su Daniele Bonera.

Murelli positivo al Covid: il comunicato del Milan

“AC Milan – si legge nella nota – comunica che Giacomo Murelli, in isolamento da sabato dopo il riscontro della positività di Stefano Pioli, è risultato lievemente positivo a un primo test effettuato domenica, positività confermata ieri da un secondo tampone molecolare. Murelli sta bene e proseguirà la quarantena a domicilio”.

Bonera contro l’ex compagno Gattuso

Daniele Bonera è il candidato numero uno ad andare in panchina in una gara troppo importante per la stagione dei rossoneri. Un match d’alta quota e una prova di maturità per l’attuale capolista della Serie A. Ovviamente, l’ex difensore non sarebbe solo, perché tramite altri collaboratori presenti in panchina rimarrà in contatto con mister Pioli e inoltre in campo ci sarà quell’Ibrahimovic con cui si conoscono da tanti anni e che gli darà sicuramente un mano. Curiosamente, Bonera debutterà sulla panchina del Milan contro Gennaro Gattuso, altro ex compagno con cui ha condiviso gioie e dolori in rossonero.