Julio Cruz ha parlato di Inter ma non solo a Radio Serie A. “Mi piace il lavoro che stanno facendo. L’allenatore ha capito benissimo dove sta e credo che i giocatori lo stiano seguendo, anche la società sta facendo molto bene. C’è un mix di tutto, mi fa piacere vederla giocare bene, avere la partita in mano e non sempre capita che una squadra abbia questa voglia e questo gioco”.

Scarpa d’Oro per Lautaro

“Mi auguro di sì, perché sta vivendo un periodo bellissimo non solo con l’Inter, ma anche con la Nazionale argentina con la quale ha vinto tante cose. Sembra facile ma non è facile vivere un momento come il suo, dove è capitano all’Inter, con la squadra che sta andando fortissimo e c’è un popolo che lo ama. Questa è la cosa più bella che ti può succedere da calciatore, anche a me è successo all’Inter. Penso sia bellissimo per lui, ma anche per tutta la sua famiglia e per tutti i suoi amici. Cinque anni fa lui non era così, ora deve vivere questo momento come lo sta vivendo. Lui sa benissimo quello che sta facendo”.

Sulla lotta Scudetto

“La Juve? Ho visto la gara con la Fiorentina, per vincere uno scudetto bisogna vincere le partite e la Juve ha vinto una gara fondamentale. Significa che loro ci tengono tanto a questo scudetto. L’Inter in Champions sta facendo benissimo e ha questo traguardo che è la finale come lo scorso anno. Juve-Inter sarà una partita importante, non solo per capire chi può vincere lo scudetto, ma è il derby d’Italia. Non bisogna pensare che lotteranno solo loro due per lo scudetto, c’è il Napoli, c’è il Milan. Due anni fa i rossoneri hanno vinto lo scudetto per un punto, quindi fino alal fine non si sa mai chi vince lo scudetto”.

