L’ex attaccante Julio Ricardo Cruz tesse le lodi ad Inzaghi e Lautaro Martinez.

Julio Cruz a DAZN ha detto la sua sull’attualità di casa Inter; El Jardinero inizia parlando del suo connazionale Lautaro. “Direi proprio che Lautaro sia uno primi 5 attaccanti al mondo. Negli ultimissimi anni è cresciuto nettamente e segna con regolarità. Inoltre, aspetto da non sottovalutare, è diventato il capitano: una responsabilità enorme che lui si è preso senza problemi. Ha vinto con l’Inter e il Mondiale con la Nazionale, anche i trofei certificano la crescita del suo ‘status’. E ho un desiderio: che possa vincere la Scarpa d’Oro. Per un bomber come lui sarebbe una soddisfazione incredibile”.

Il rinnovo

“Certe proposte, come quelle arabe, a volte sono difficili da rifiutare: Lautaro l’ha fatto per l’amore che prova nei confronti della società, dei tifosi e della città di Milano. Non credo ci saranno problemi per il rinnovo: resterà per molto tempo”.

Sul lavoro del tecnico

“Inzaghi sta svolgendo un bellissimo lavoro: guardate come gioca l’Inter. Tutti sanno cosa fare e vince. Poi certo, il titolo sarebbe il traguardo massimo e glielo auguro, penso abbia tutto per portarlo a casa. Ma voglio ribadirlo: il suo lavoro, insieme a quello dello staff e della dirigenza, è ottimo”.

Sul big match di domenica

“La Juventus, agevolata dalla possibilità di concentrarsi esclusivamente sulla Serie A. E sullo scontro diretto del week-end, nessuno parli di match già decisivo: sarà importante, certo, ma è ancora molto lunga”.

