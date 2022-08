Ecco le parole del Ct del Belgio, Roberto Martinez alla Gazzetta dello Sport, così discute di Lukaku all’Inter.

Queste le parole alla Gazzetta dello Sport di Martinez, ct della nazionale del Belgio che ha commentato Lukaku all’Inter: “Conosco Romelu da anni, non sono assolutamente sorpreso della sua scelta e della sua determinazione nel tornare a Milano costi quel che costi: era quello che voleva. Ha dato moltissimo all’Inter già nella sua prima esperienza e, tra finale di Europa League e scudetto, ha creato un legame emozionale con la gente interista che non si è mai interrotto.“

Romelu Lukaku Lautaro Martinez

Sul gioco di Inzaghi: “Romelu è un attaccante modernissimo e totale. Si adatta a diversi sistemi, non è vero che con lui si gioca solo in una maniera. Può essere il riferimento in un gioco rapido e diretto verso le punte, può essere utile nelle battaglie fisiche, ma è bravo anche a combinare con i compagni in un sistema manovrato come nel Belgio. Per questo si adatterà benissimo a un allenatore nuovo e a compagni che, nel mentre, sono cambiati: non ho dubbi sull’impatto che avrà sull’Inter e sulla Serie A.” Conclude così.

