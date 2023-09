Allenamento in casa Inter ad Appiano Gentile in mattinata: ancora a parte Juan Cuadrado e Hakan Calhanoglu

Simone Inzaghi dovrà continuare a monitorare le condizioni fisiche di Juan Cuadrado e Hakan Calhanoglu. I due non hanno preso parte all’allenamento odierno dell’Inter alla Pinetina, ma hanno svolto un lavoro personalizzato.

La loro presenza per la sfida contro l’Empoli è in dubbio. Out anche Sensi. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

