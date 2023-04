Nell’accesissimo finale di partita tra Juventus ed Inter in Coppa Italia, c’è stato uno scontro tra Handanovic e Cuadrado che ha portato al rosso per entrambi

Il finale di partita tra Juventus ed Inter nel match d’andata delle semifinali di Coppa Italia è destinato a far parlare di sé per gli animi accesi che hanno portato all’espulsione rimediata da Handanovic e Cuadrado. Su Twitter spunta un video esclusivo che “incastrerebbe” l’esterno colombiano.

Dal video si vede abbastanza chiaramente come il calciatore juventino abbia colpito il portiere avversario con un pugno. Materiale che probabilmente verrà utilizzato per la prova tv. Il derby d’Italia non finisce qui.

L’articolo Cuadrado-Handanovic, spunta un video esclusivo: pugno subito dal portiere proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG