L’acquisto di Juan Cuadrado da parte dell’Inter delle scorse settimane ha scosso i tifosi: pro e contro del colpo inaspettato

In una calda sera d’estate i tifosi dell’Inter sono stati scossi dalla notizia dell’arrivo in nerazzurro di Juan Cuadrado. Una notizia inaspettata, un colpo di mercato fatto in sordina dai dirigenti nerazzurri, che si sono accordati con l’esterno colombiano dopo che il suo contratto con la Juventus era scaduto. Proprio la sua lunga militanza in bianconero è uno degli aspetti che più fa storcere il naso ai tifosi della beneamata. Tuttavia, l’operazione di calciomercato ha anche i suoi aspetti positivi.

PRO dell’operazione Cuadrado all’Inter

L’acquisto di Cuadrado è stato sì inaspettato, ma non per questo non ragionato. I dirigenti nerazzurri hanno cercato di accontentare le richieste di Simone Inzaghi, cercando al contempo di rispettare i vari parametri economici per permettere di completare tutte le altre operazioni in entrata. L’ex bianconero rappresentava dunque la migliore opzione per qualità-prezzo sul mercato. Arrivando a parametro zero, sul bilancio dei nerazzurri peserà soltanto l’ingaggio del calciatore, che sarà di circa 4,63 milioni di euro al lordo. Il colombiano rappresenta poi un colpo di esperienza e affidabilità. Conosce il campionato italiano, conosce il modulo (il 3-5-2) ed è dotato di una buona intelligenza tattica che gli permetterà di rendersi utile. Inzaghi ha puntato sull’usato sicuro, sapendo che l’ex juventino potrà essere impiegato spesso nel corso della prossima stagione (a differenza di quanto fatto la scorsa stagione con Bellanova, ritenuto troppo acerbo). Infine un aspetto non secondario: la grandissima abilità che ha il giocatore nel saltare l’uomo (e successivamente di andare al cross). Le sue scorribande sulla corsia destra diventeranno un vero e proprio piano tattico per il tecnico nerazzurro.

CONTRO dell’operazione Cuadrado all’Inter

Molti tifosi interisti non hanno affatto colto bene la notizia dell’arrivo di Cuadrado. Alcuni di essi avrebbero addirittura presentato la disdetta dai propri tesseramenti con gli Inter Club, o avrebbero minacciato di cambiare squadra. Decisioni prese d’impulso, da una tifoseria che sa essere calorosa quanto umorale. La difficoltà maggiore nell’accettare il suo arrivo è proprio la lunga carriera vissuta con la maglia della Juventus, durata ben 8 anni. È uno di quei giocatori che maggiormente ha alimentato la rivalità tra le due tifoserie, con alcune dichiarazioni e, soprattutto, con i suoi atteggiamenti in campo (spesso proprio nei derby tra le due squadre). Infine la carta d’identità, che racconta di un giocatore che arriva all’Inter all’età di 35 anni. Il contratto firmato con i nerazzurri è sì di un solo anno, ma ciò evidenzia ancor di più come tale colpo sia stato studiato solo per l’immediato. Non rappresenta infatti un investimento per il futuro e per il progetto dei nerazzurri.

Tirando le somme

Le motivazioni dei tifosi interisti sono tutte rispettabili e comprensibili, così come quelle della società. A decretare quale tra le due fazioni avrà ragione sarà solo ed esclusivamente il campo. Il giocatore dovrà dimostrare ciò di cui è capace, zittendo i malumori di una tifoseria che difficilmente gli perdonerà anche il più piccolo errore. Specie in un palcoscenico esigente come quello di San Siro. Una buona parola sull’operazione ce l’ha già messa una bandiera interista, nonché amico e connazionale del nuovo arrivato. Ivan Ramiro Cordoba aveva infatti accolto positivamente il suo acquisto, commentandolo così: «Ti auguro il meglio Juangui. So che darai tutto per questa maglia. Ora che la maggior parte dei giocatori sceglie il proprio destino solo in base ai soldi, ti fa onore prendere una decisione più per obiettivi sportivi e per continuare a competere a grandi livelli. Forza Inter».

