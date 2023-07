Gerard Piqué, ex difensore del Barcellona, ha parlato a Sky Sport della Kings League e del suo passato da calciatore

Gerard Piqué, ex difensore del Barcellona, ha parlato a Sky Sport della Kings League e del suo passato da calciatore. Le sue dichiarazioni:

«In passato avrei potuto giocare in Italia. Quando ero al Manchester United mi aveva contattato la Juventus, ma quando mi chiamò il Barcellona non ho avuto dubbi. Non ho mai voluto andare via da casa e per questo una volta dato l’addio al club ho lasciato il calcio».

