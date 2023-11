Cuadrado chi? Verrebbe quasi da chiederselo e forse i tanti tifosi dell’Inter l’hanno fatto. Il colombiano è ancora alle prese con l’infortunio

Cuadrado chi? Verrebbe quasi da chiederselo e forse i tanti tifosi dell’Inter l’hanno fatto. Il colombiano è ancora alle prese con l’infortunio.

L’infiammazione al tendine d’achille non sta dando pace all’esterno arrivato in estate dalla Juve, tanto che fino a questo momento ha totalizzato 97′ totali. Pochi, troppo pochi e ora Inzaghi spera di recuperarlo in questa sosta per averlo a disposizione della Juve. Intanto la società si guarda attorno perché fino a qui la fascia destra è rimasta scoperta con il solo Dumfries a trainare il carro. Ecco perché Ausilio e lo scouting stanno seguendo Agustin Giay del San Lorenzo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

L’articolo Cuadrado, l’infortunio e i dubbi dell’Inter: occhio al mercato proviene da Inter News 24.

