I nerazzurri riflettono sulle condizioni del colombiano: un aiuto potrebbe arrivare anche dal mercato.

L’Inter non avrebbe voluto effettuare operazioni in entrata nel mercato invernale ma è possibile che sia costretta ad intervenire sulla fascia destra. I dirigenti monitorano sempre eventuali occasioni a costi ridottissimi in ogni zona di campo ma le condizioni di Juan Cuadrado potrebbero rendere necessario un intervento.

La situazione

Il colombiano torna dalla prima pausa delle nazionali, quella di settembre, con un’infiammazione al tendine d’Achille che tuttora non è stata ancora risolta. L’ex Juve gioca in un ruolo importantissimo per le squadre di Inzaghi: il tecnico chiede tantissimo ai quinti e infatti praticamente ad ogni partita ci sono cambi che riguardano gli esterni. A destra Dumfries è stato costretto agli straordinari e infatti negli ultimi giorni della scorsa settimana è stato segnalato in affanno.

Juan Cuadrado Colombia James Rodriguez

Vecchia fiamma

Il piano originario era intenerire la prossima estate visto che molto probabilmente Cuadrado non rinnoverà il contratto in scadenza ma ora come ora non si può escludere un acquisto in inverno. La Gazzetta dello Sport sostiene che l’Inter sia sulle tracce di due profili in particolare, uno è una vecchia conoscenza. Si tratta di Agustin Giay del San Lorenzo e Tajon Buchanan del Club Brugge. Quest’ultimo sarebbe già nerazzurro se Dumfries fosse stato ceduto la scorsa estate, d’altronde se ne parlò a lungo ma alla fine l’offerta monstre arrivò per Onana e non per l’olandese. Buchanan nel frattempo non rinnova con i belgi ed il prezzo potrebbe calare, è a scadenza 2025; sull’argentino invece potrebbe esserci una folta concorrenza.

L’articolo Cuadrado non offre garanzie, l’Inter ripensa ad un vecchio pallino proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG