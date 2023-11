Problemi superati per Asllani, il centrocampista dell’Inter dopo gli acciacchi accusati prima della gara contro il Frosinone è titolare con l’Albania

Problemi superati per Asllani, il centrocampista dell’Inter dopo gli acciacchi accusati prima della gara contro il Frosinone è titolare con l’Albania

Il Ct Sylvinho l’ha mandato in campo per la sfida contro la Moldavia valida per le qualificazioni ai prossimi Europei. Di seguito la formazione ufficiale:

Albania (4-2-3-1): Berisha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Ramadani, Asllani; Asani, Bajrami, Seferi; Cikalleshi.

L’articolo Albania, Asllani titolare contro la Moldavia proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG