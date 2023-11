L’ex portiere Walter Zenga ha avuto parole di elogio per Sommer, Dimarco e Inzaghi.

Walter Zenga ha parlato di Inter a tutto tondo a Cronache di Spogliatoio; l’ex estremo difensore inizia ammettendo di essere stato vicino ad allenare i nerazzurri. “C’è stata quando ritornò Mancini. E poi c’è stato un altro approccio dopo Benitez quando arrivò Leonardo. Ma non c’è mai stato niente di più, era buttata lì. Mi sarebbe piaciuto allenare l’Inter, a chi non piacerebbe? Però ogni volta che torno a San Siro è come se avessi smesso ieri. Questa è la vittoria più grande, magari da allenatore non andava bene e avrei macchiato”.

Sugli ultimi 2 portieri dell’Inter

“L’Onana vero qual è? Onana quando è arrivato all’Inter mi ricordo perfettamente che tutti quanti non lo reputavano un mezzo bluff ma un giocatore non così forte. Ed è stato bravissimo a prendersi il palcoscenico e arrivare fino in fondo. Giocare in UK è diverso, l’Onana vero è quello dell’anno scorso ma è vero che anche lo United non è l’Inter. Lo United sta facendo prestazioni inferiori al suo blasone, l’Inter è stata finalista di Champions. Con Onana si è ripetuta la storia di Sommer quest’anno, che si sta prendendo anche lui il palcoscenico nonostante le critiche iniziali sulla statura o sulla poca esperienza in un top club. Il giocatore se sente la fiducia del club e dell’allenatore dà il 200%”.

Su Dimarco

“Sono felicissimo che finalmente all’Inter c’è un ragazzo che viene dal vivaio, milanese, interista sfegatato come me. Io andavo in Curva quando la Curva era ancora sulla bandiera del calcio d’angolo. Un giorno mi piacerebbe incontrarlo e mi sarebbe piaciuto fare un Calvairate-Macallesi”

Sulla corsa Scudetto

“Sono stupito di come il Napoli sia a 10 punti dall’Inter, con la squadra che ha, pensavo di vederli più in alto. Juve avvantaggiata perché non ha le Coppe, inutile che il mio Max, con cui ho giocato a Padova, dice il contrario. La Juve ha trovato una grande solidità, anche senza un gioco stralucente. L’Inter è forte signori, ha la rosa più forte di tutto il campionato. Il calcio di Inzaghi mi piace molto. Se analizzi le azioni, i gol, le giocate, trovi tanto dell’allenatore”.

L’articolo Zenga: “Contentissimo che nell’Inter giochi un giocatore come Dimarco, Sommer si sta prendendo il palcoscenico” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG