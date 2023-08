Cuadrado non pensa ai fischi di San Siro: «Buona la prima». Il colombiano ex Juve celebra la vittoria – FOTO

Cuadrado ieri contro il Monza ha fatto il suo debutto ufficiale con la maglia dell’Inter in campionato prendendo il posto di Dumfries nel corso del secondo tempo.

Il colombiano ex Juve, preso di mira dai fischi di San Siro, via Instagram ha pubblicato un messaggio per celebrare il suo esordio con vittoria in nerazzurro.

IL MESSAGGIO DI CUADRADO – «Buona la prima, avanti così».

