Cuadrado omaggia Chiellini: «Uno dei migliori difensori del mondo». Il messaggio dell’ex Juve a Giorgio dopo il ritiro – FOTO

Cuadrado ha vissuto con Chiellini tanti anni di vittorie e trionfi alla Juve prima di dire addio ai bianconeri in estate.

Il colombiano dell‘Inter, via Instagram, ha voluto omaggiare l’ex capitano che ieri ha annunciato il suo ritiro dal calcio.

CUADRADO A CHIELLINI – «Come difensore uno dei migliori del mondo. Come persona congratulazioni per la tua splendida carriera Giorgione. Benedizioni per la tua nuova tappa».

