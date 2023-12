La Juve “tifa” per l’eliminazione del Milan dalla Champions League: il motivo e i dettagli della situazione

La Juve questa sera “tiferà” per l’eliminazione del Milan dalla Champions League. I rossoneri si giocano la qualificazione agli ottavi in casa del Newcastle e in caso di sconfitta sarebbero fuori dai giochi per il posto per il Mondiale per Club.

E’ questo il motivo per cui la Juve spera nell’ultimo slot disponibile per le italiane per la competizione, con l’Inter che è già qualificata.

The post La Juve “tifa” per l’eliminazione del Milan dalla Champions: il motivo appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG