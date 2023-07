Cuadrado, parla l’ex CT della Colombia: «All’Inter lo ameranno presto». L’allenatore non ha dubbi

Arturo Reyes, ex CT della Colombia, ha parlato così a Sportitalia del trasferimento di Cuadrado all’Inter dopo l’addio alla Juve.

CUADRADO – «Quel che è certo è che a lui non manca non soltanto la tecnica e la capacità di essere determinante, ma al contempo la personalità e l’esperienza. A me aiutava soprattutto per il suo comportamento, così come potrà aiutare l’Inter nell’essere un esempio per aiutare i giovani a crescere: è aperto al dialogo con i suoi allenatori e lavora quotidianamente per aiutare il gruppo a raggiungere gli obiettivi. Insomma, ragiona sul “noi” e non sull’”io. Le prestazioni di un top player come lui, faranno sì che i tifosi lo rispetteranno e lo ameranno».

The post Cuadrado, parla l’ex CT della Colombia: «All’Inter lo ameranno presto» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG