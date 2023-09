Cuadrado recupera per il derby? L’Inter vuole riportarlo subito in Italia. Le ultime sulle condizioni dell’ex Juve

Cuadrado ha giocato solo 45 minuti della partita della Colombia contro il Venezuela a causa di un problema muscolare.

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, le sue condizioni non sembrano essere gravi e quindi l’ex Juve dovrebbe essere regolarmente a disposizione per il derby contro il Milan di sabato prossimo. L’Inter, comunque, vorrebbe riportare Cuadrado subito in Italia.

