I nerazzurri torneranno sicuramente sul mercato per sopperire all’assenza del colombiano: tuttavia non pare esserci budget.

Juan Cuadrado si opererà la settimana prossima per risolvere il problema al tendine d’Achille che lo tormenta da settembre; scommettere sul 35enne ex Juventus a questo punto pare non essere stata una buona mossa. Sì perché lo stop è di 3-4 mesi e quindi il colombiano tornerà solo per il finale di stagione.

Le alternative

Piero Ausilio ha confermato pubblicamente che l’Inter tornerà sul mercato anche se i dirigenti dovranno cercare occasioni a basso costo o gratis. Difficile se non impossibile, infatti, convincere la proprietà a concedere un extra budget. Secondo la Gazzetta dello Sport al dirigente sportivo piace ancora tanto Thomas Meunier del Borussia Dortmund: il belga fa la riserva in Germania per via di un brutto infortunio che ha risolto solo da poco. Ha il contratto in scadenza a giugno e quindi di potrebbe arrivare per pochi milioni di euro.

Db Milano 17/09/2019 – Champions League / Inter-Sk Slavia Praga / foto Daniele Buffa/Image Sport

nella foto: Zhang Jindong

Il sogno

L’altra ipotesi è Tajon Buchanan del Club Brugge ma per acquistarlo servirà anticipare parte del budget della prossima stagione; insomma fare quello che qualche stagione fa venne fatto per acquistare a gennaio Gosens. L’esterno canadese è una vecchia fiamma visto che fu accostato all’Inter già l’anno scorso quando sembrava che dovesse essere ceduto Dumfries. Ha il contratto in scadenza nel 2025 ed un costo di 15 milioni di euro.

